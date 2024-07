Editora de Maricá abre edital de publicação para mães atípicas

A Afeto Editora, de Maricá, convida escritores, famílias atípicas e profissionais da área para participarem da Coletânea “Mãe Atípica”. Para conhecer os termos do edital basta visitar o site da Afeto Editora: https://afetoeditora.com.br/coletanea-maes-atipicas/.

Muito se fala de criança autista, tipos de autismo e formas de tratamento. Porém, as famílias atípicas quase nunca são citadas. Por isso, a ideia do projeto é apresentar ao mundo esta visão. Principalmente a visão da mãe atípica, aquela que, muitas vezes, ao receber o diagnóstico do filho, desaba, muitas vezes não quer acreditar, mas segue em frente e luta, com todas as forças para que seu filho tenha uma boa vida.

Leia também:

Teatro da UFF recebe espetáculo infanto-juvenil 'Kawó - o rei chama' no fim de semana

Museu em Niterói terá oficina gratuita de contação de histórias





"Muitas delas abandonam suas vidas profissionais e se voltam totalmente aos cuidados dos filhos, já que suas crias precisam sempre de tratamentos longos e específicos. A Afeto Editora quer dar voz a estas mulheres, conhecê-las e entender como vivem", explica Roberta de Souza, escritora e jornalista.



Além de mães atípicas, a coletânea terá espaço para pais, profissionais da área e a pessoa autista.

A Afeto Editora, premiada internacionalmente, foi criada em julho de 2022 pela escritora e jornalista Roberta de Souza e pelo pedagogo e escritor Nilton Oliveira, e conta hoje com 20 autores e 33 livros publicados. O Grupo Gaia, responsável pelo selo, conta ainda com os selos editoriais Serpentine e Muiraquitã.