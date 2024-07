Museu em Niterói terá oficina gratuita de contação de histórias

Mestre em Educação no Campo da Linguagem pela UFF, a educadora Simone Santos realizará no próximo dia 3 de agosto a Oficina Gratuita de Contação de Histórias "Contos Interculturais" no Museu Janete Costa de Arte Popular. O objetivo do curso é proporcionar uma jornada narrativa que mergulha os participantes em diferentes universos culturais, desde mitos locais até contos globais.

A atividade tem duração das 10h às 13h e conta com tradução para LIBRAS. A temática, "Contos Interculturais", faz parte de uma série de oficinas gratuitas de contação de histórias que ocorrerão sempre no primeiro sábado do mês no Museu Janete Costa e que tem a coordenação pedagógica da professora Sheila Moreira.

Segundo a educadora, ao participar do curso, os participantes ficam aptos a integrar narrativas de diversas culturas, estimulando a compreensão e o respeito pela diversidade. “O objetivo da oficina é capacitar jovens e adultos com técnicas de contação de histórias e expressão artística, desenvolvendo importantes habilidades de comunicação, além de promover um espaço de intercâmbio cultural e fortalecimento comunitário”, explica Simone Santos.



Serviço:

Local: Museu Janete Costa de Arte Popular, Niterói, RJ

Data da Oficina: 03/08/24 (uma oficina por mês sempre no primeiro sábado do mês)

Horário: das 10h às 13h

Duração: 3 horas por oficina

Próximas Oficinas:

Oficina 4 - "Narrativas Urbanas" (09/2024)

Oficina 5 - "Empreendedorismo Narrativo" (10/2024)

Oficina 6 - "Apresentação Final e Feira de Histórias" (11/2024)

Inscrições:

As vagas são limitadas e podem ser feitas pelo link: Inscrições.

Para mais informações, entrar em contato pelo email: conectacomdh@gmail.com.

Simone Santos é Mestre em Educação no Campo da Linguagem (UFF), empreendedora, palestrante e escritora. Apaixonada pela Educação, ministrou aulas desde a Educação Infantil até a Pós-graduação. Em 2021, foi condecorada pela Câmara Municipal de Niterói com a Medalha Felisberto de Carvalho, em reconhecimento à sua contribuição para o desenvolvimento sociocultural do município.