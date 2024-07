Teatro da UFF recebe espetáculo infanto-juvenil 'Kawó - o rei chama' no fim de semana

'Kawó – o rei chama' apresenta para um público uma África ancestral e imaginária e narra a preparação do “dia do Obá Xangô” - Foto: Divulgação/Cachalote Mattos

'Kawó – o rei chama' apresenta para um público uma África ancestral e imaginária e narra a preparação do “dia do Obá Xangô” - Foto: Divulgação/Cachalote Mattos

O Teatro da UFF apresenta nos dias 3 e 4, o espetáculo teatral infanto-juvenil “Kawó – o rei chama”, centrado na trajetória do orixá Xangô, importante divindade presente na mitologia do povo Ioruba Nagô, representante da justiça, do fogo e do trovão. O espetáculo celebra a herança ancestral desse povo e dessa figura. No palco, seis atores negros, acompanhados de dois músicos, constroem e personificam uma África ancestral, mítica e carregada de simbologias. A direção, texto e concepção são de Gabriel Mendes.

'Kawó – o rei chama' apresenta para um público uma África ancestral e imaginária e narra a preparação do “dia do Obá Xangô”. Uma família composta por uma mãe, quatro filhos e um avó passam o dia desde seu alvorecer preparando a festividade. Tudo sob o comando dessa grande matriarca, os seis trabalham para que tudo seja perfeito para celebrar a memória do rei, esse ancestral tão admirado por todos eles.

"Nosso espetáculo dialoga com o entendimento que no saber informal há um conhecimento incalculável e não existe presente e futuro possíveis sem entender sua origem e ancestralidade, o que ao longo da história foi negado àqueles que descendem dos homens e mulheres trazidos do continente africano para serem escravizados no Brasil. São histórias que precisam ser contadas a esses jovens ouvintes para que esses se reconhecem naquilo que ouvem e percebam que a nossa história começou antes mesmo de ter começado", conta Gabriel Mendes.

Nos dois dias, a apresentação tem início às 16h. Ingressos a R$ 20, (R$ 10 a meia). A classificação é livre.

Serviço:

03 e 04 de agosto de 2024

Sábado e Domingo | 16h

Teatro da UFF

Rua Miguel de Frias, 9 - Icaraí - Niterói

Ingressos: R$ 20 (inteira) - R$ 10 (meia)

Canais de venda: Guichê Web e Bilheteria

Classificação Indicativa: Livre

Ficha Técnica

Direção, texto e concepção: Gabriel Mendes

Elenco: Gabriela Luiz, Ivan de Oliveira, João Mabial, Michael Alves, Rodrigo Lontra e Victor Braga

Músicos: Raquel Terra e Kaio Ventura

Cenário: Cachalote Mattos

Figurino: Valério Bandeira

Direção Musical: Raquel Terra

Direção de Movimento e preparação corporal: Fernanda Dias e Michael Alves

Composição: Kadú Monteiro e Raquel Terra

Iluminação: Raphael Grampola

Coreografia: Gabriela Luiz e Michael Alves

Produção: Cachalote Mattos

Assessoria de imprensa: Claudia Bueno