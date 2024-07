Faetec oferece 442 vagas para Ensino Superior

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), abriu o processo seletivo para ingresso de alunos no Ensino Superior, por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). São ofertadas 442 vagas para os Institutos Superiores de Educação e Faculdades de Educação Tecnológica da Rede Faetec para o 2º semestre de 2024. As inscrições são gratuitas e ficam abertas até o dia 29 de julho.

Os interessados deverão se inscrever presencialmente, na Unidade de Ensino desejada. A seleção dos candidatos às vagas terá como base os resultados obtidos pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) referentes aos anos de 2023, 2022 ou 2021.

As oportunidades são para cursos de Pedagogia; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema; Sistemas para Internet; Gestão Ambiental; Logística; Tecnologia da Informação e Comunicação; e Processos Gerenciais.



As unidades da Faetec com vagas são: Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro (Faeterj) em Petrópolis, Paracambi, Duque de Caxias, Barra Mansa e Três Rios; Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert (Isepam), em Campos dos Goytacazes; e Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (Iserj).

“É com muita alegria que divulgamos essas vagas. São mais de 400 oportunidades para o Ensino Superior gratuito na nossa Rede Faetec. Vale lembrar que o candidato pode escolher entre sete cursos ofertados e tenho certeza de que todos os cursos irão promover a teoria e a prática profissional, ajudando nossos alunos a evoluírem cada vez mais”, destacou a presidente da Faetec, Caroline Alves.

Serão destinadas 45% das vagas para os candidatos com carência socioeconômica comprovada, através do Cad Único do Governo Federal, por meio da inscrição individual ou familiar, sendo separados pelo sistema de cotas, com 20% para estudantes negros, indígenas e quilombolas. Além disso, são 20% para oriundos da rede pública de ensino e 5% para pessoas com deficiência, filhos de policiais civis, militares, bombeiros militares, inspetores de segurança e administração penitenciária, mortos ou incapacitados em razão do serviço.

Para a efetivação da matrícula, o candidato precisa estar munido de original e cópia dos documentos: certidão de nascimento ou certidão de casamento; identidade; CPF; três fotos 3 x 4 recentes; comprovante de residência; certificado de conclusão do Ensino Médio; histórico escolar do Ensino Médio; título de eleitor, para os candidatos maiores de idade com comprovante de quitação eleitoral; certificado de reservista, para os candidatos do sexo masculino, maiores de 18 anos; e comprovante de residência.

As inscrições deferidas ou indeferidas serão divulgadas no dia 31 de julho. A solicitação de recurso será no dia 2 de agosto. E o resultado final, no dia 9 de agosto. O período de matrícula vai de 12 a 16 de agosto.