Diretoria do Flamengo estuda comprar clube português

O Flamengo pode estar mais próximo de realizar o sonho de ingressar no cenário europeu de futebol. A diretoria do clube carioca está debatendo a possibilidade de contar com uma equipe fora do Brasil e, de acordo com o portal "ge", estaria em negociações com o Leixões, de Portugal, para tentar colocar em prática o projeto.

A ideia original seria comprar um clube no Velho Continente para gerar visibilidade no exterior e renda em euros. Apesar disso, a equipe estaria ainda estudando as possibilidades e não teria decidido se irá adquirir um clube ou se adotará um outro modelo de negócios. A diretoria rubro-negra ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto.

Segundo o "ge", um dos principais candidatos a parceiro de negócios do Fla é o Leixões, equipe da cidade de Matosinhos que atualmente disputa a segunda divisão portuguesa. Lideranças dos dois clubes teriam se encontrado algumas vezes nas últimas semanas e teriam manifestado interesse em estreitar a relação entre os dois clubes nos próximos meses.



Essa não é a primeira vez em que o Flamengo indica interesse em adquirir um clube de Portugal. Em 2021, a diretoria rubro-negra chegou perto de comprar o Tondela, mas acabou desistindo da compra, pouco tempo após o rebaixamento da equipe na classificação do futebol local.