Sucesso em São Gonçalo, O Rei leão estreia em teatro de Niterói

Depois do sucesso de público no Teatro Municipal de São Gonçalo, é a vez do niteroiense apreciar o espetáculo musical, com adaptação inovadora, que combina a magia do clássico com elementos contemporâneos: O Rei Leão - O Musical. As apresentações acontecem no sábado (20), em dois horários: 16h e 19h. O valor do ingresso é R$ 60. (Clique aqui para comprar). A Oficina de Teatro Gabriel Engel traz uma versão contemporânea do clássico sob a direção de Gabriel Engel, com muita música, dança e diversão para todas as idades, no próximo fim de semana, em Niterói.



A história de Simba, o leãozinho destinado a se tornar rei, pelos olhos da oficina é uma experiência teatral única, transportando o público para a atmosfera encantadora da savana africana proporcionando um espetáculo emocionante que promete encantar e divertir. A proposta é resgatar a magia do clássico de uma forma inovadora. Uma peça para toda a família cantada ao vivo por atores/cantores do grupo com uma produção artística de tirar o fôlego.

A classificação é livre. O Teatro Popular fica na R. Jorn. Rogério Coelho Neto, s/n - Centro, Niterói. Atrás do terminal rodoviário. Mais informações: @oficinadeteatrogabrielengel ou (21) 97573-1161 no WhatsApp.

Ficha técnica

Adaptação e direção: Gabriel Engel

Assistência de direção: Flávia Freitas

Coreografias: Isabela Bernardo

Direção musical: Eduardo Barbo

Preparação vocal: Wallace Luz

Figurinista: Sarah Aysha

Cenografia: Ayrton Souza, Rapha Jobim e Henrie Araújo

Diretora de produção: Pietra Aranda

Produção Artística: Oficina de Teatro Gabriel Engel

Elenco: Alluz, Ana Molina, Ayrton Souza, Babi Mazzo, Camile Soledade, Dan Mello, Elis Soares, Henrie Araújo, Jão Arruda, Jhessy S, Lucas Leão, Luizz Lovatelli, Marcello Devonne, Narla Liran, Natália Gomes, Pinna, Rapha Jobim, Rhenan Gama, Rodolfo Mattos, Sarah Aysha, Venceslau e Wallace Luz.

Pit Singer: Tiago Santos, Tracy Rangel, Jansem Rodrigues e Rafaela Petit