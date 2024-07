Divulgada lista dos pensionistas nascidos em maio que não fizeram recenseamento

Nesta quarta-feira (3), o Rioprevidência divulgou uma lista em ordem alfabética (nome e ID) dos pensionistas do estado que não realizaram o recenseamento obrigatório 2023/2024 no mês de aniversário (maio), ou no mês seguinte. Essas pessoas não receberam o pagamento da folha de junho, para neste mês. A listagem pode ser conferida no Diário Oficial do Estado do Rio, nas páginas 40 até 47.

Segundo informações da Rioprevidência, para retornar com o pagamento, o beneficiário deverá agendar o recenseamento nas agências do órgão ou em um dos postos. O agendamento é realizado pelo site https://www.rj.gov.br/rioprevidencia ou pelos seguintes números de telefone 0800-285-8191 (chamadas de telefone fixo) e (21) 3850-3350 (ligações de fixo ou celular).

Será necessário que o beneficiário tenha em mãos o RG, CPF, comprovante de residência e título eleitoral no momento do recenseamento. O pagamento irá retornar no mês subsequente ao da regularização.

O recenseamento é obrigatório e o processo de 2023/2024 iniciou em novembro do ano passado, porém até o mês de junho, apenas 27 mil pensionistas dos 52 mil beneficiados, com aniversário no período, haviam realizado o processo. Com isso, cerca de 25 mil pessoas ainda não haviam se recadastrado. Também estão incluídos neste grupo indivíduos que fazem aniversário em novembro.

Para não ter os benefícios suspensos, os beneficiários devem se organizar e regular a situação cadastral o mais rápido possível.

"É importante ressaltar que os pensionistas militares somente são submetidos ao recenseamento se estiverem associados ao Rioprevidência, ou seja, aqueles cujos instituidores da pensão vieram a óbito até 31/12/2021", disse o órgão.

Mais informações, como as regras para pensionista acamados, impossibilitados de locomoção ou residentes fora do Rio e exterior, entre outras dúvidas, acesse https://www.rj.gov.br/rioprevidencia.