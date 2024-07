Homem em situação de rua é encontrado morto em São Gonçalo

De acordo com informações preliminares, o homem vivia sem situação de rua - Foto: Layla Mussi

Na manhã desta quarta-feira (3), o corpo de um homem, identificado como Wagner, foi encontrado na Travessa São Pedro, bairro São Miguel, em São Gonçalo.

De acordo com informações preliminares, o homem vivia sem situação de rua | Foto: Layla Mussi

De acordo com informações de um amigo da vítima, a provável causa da morte é hipotermia, visto que o homem passou a noite toda na calçada da rua bebendo.

Ainda segundo o homem, que não quis ser identificado, Wagner já vivia em situação de rua há alguns anos, e não procurava se tratar do vício no álcool e nas drogas.



A Polícia Militar foi acionada pelos moradores, que conheciam Wagner. O corpo do homem estava coberto inicialmente por um saco transparente e depois, por um lençol.

"Ele vivia por aqui, nas ruas, e não largava o álcool. Acredito que tenha morrido de frio, porque passou a noite toda no sereno, bebendo", contou uma moradora que também não quis ser identificada.

O corpo do homem estava, inicialmente, coberto por um saco transparente | Foto: Layla Mussi

Ainda de acordo com os policiais, paramédicos do SAMU também foram acionados para constatarem o óbito, assim como uma equipe de perícia, para investigação da causa da morte do morador de rua.