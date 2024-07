Vini Jr. desfalca o Brasil nas quartas de final contra o Uruguai

O atacante recebeu o segundo cartão amarelo aos sete minutos do primeiro tempo, no jogo contra a Colômbia - Foto: Divulgação/Rafael Ribeiro/CBF

Vini Jr desfalcará o Brasil nas quartas de final da Copa América, contra o Uruguai, devido a uma punição no jogo contra a Colômbia, na última terça-feira (2).

O atacante recebeu o segundo cartão amarelo aos sete minutos do primeiro tempo, por acertar uma braçada em James Rodríguez, e precisará cumprir suspensão automática.

O Brasil enfrentará o Uruguai no próximo sábado (6), às 22h (Horário de Brasília), em Nevada. A Seleção avançou às quartas de final como a segunda colocada do Grupo D. Já a Seleção uruguaia foi a líder do Grupo C.