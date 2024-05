Obras de revitalização na Praça do Colubandê seguem a todo vapor

As obras de revitalização da Praça Governador Leonel Brizola, mais conhecida como Praça do Colubandê, seguem avançando nesta quinta-feira (23). O espaço, que antes trazia insegurança aos moradores, hoje é motivo de alegria e esperança, pelas inúmeras novidades que será implantadas no local.

"Acredito na melhoria, antes a gente tinha até medo de passar aqui, ficavam muitos usuários de drogas também, morador de rua, era difícil ficar tranquila. Estou animada com essa mudança", declarou Telma Regina, aposentada de 65 anos e moradora da região.

O espaço, que antes trazia insegurança aos moradores, hoje é motivo de alegria e esperança | Foto: Layla Mussi

Na praça, será criado um playground, uma academia para o idoso, paraciclos, o primeiro ParCão (focado nos pets) do município, uma área para foodtruck, arquibancada, mobiliários e também uma guarita para a Guarda Municipal.



A guarita terá uma área de 25 metros quadrados e contará ainda com dormitório e banheiro. As obras na praça, que seguem em andamento, foram iniciadas no dia 28 de fevereiro e terá a duração de 180 dias.

"Estou aguardando ansiosa pela inauguração, a gente precisava de um espaço assim, seguro, sem o abandono que havia antes. Vai ser muito bom, principalmente pras crianças da região", afirmou Denise da Silva, merendeira de 54 anos que mora no bairro há mais de 20 anos.

As obras buscam revitalizar a praça e melhorar o fluxo de veículos no bairro. A Praça do Colubandê seguirá os moldes do projeto Praça Renovada.

A Praça do Colubandê seguirá os moldes do projeto Praça Renovada | Foto: Layla Mussi

