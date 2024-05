"Alô, Detro-RJ!" é inaugurado para agilizar contato com a população

O usuário de transporte intermunicipal fluminense acaba de ganhar um novo canal de contato direto com o Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ). O "Alô, Detro-RJ!" começou a funcionar ontem (22/5) como uma espécie de triagem no processo de atendimento ao cidadão: ele ajudará a tirar dúvidas iniciais, fornecer informações e direcionar os usuários aos canais de diálogo e transparência do departamento, como a Ouvidoria do Detro e o portal OuvERJ.

Ao servir como primeira instância de contato, os diferentes tipos de demanda poderão ser filtrados e respondidos com mais agilidade, facilitando a comunicação entre os passageiros fluminenses e o órgão público. O serviço está disponível em todos os dias úteis, das 9h às 17h, no número já existente (21) 3883-4100.

Leia também:



Peixe de 100 kg é encontrado morto em praia de Niterói; Vídeo!

Obra de revitalização em localidade entre Jardim Alcântara e Coelho traz alívio à população

O presidente do Detro-RJ, Leonardo Matias, falou sobre o novo canal e destacou a importância do atendimento. "Estamos satisfeitos com a inauguração do canal, na certeza de que ele irá agilizar o contato com a nossa população. O 'Alô, Detro-RJ!' é parte de nosso compromisso em construir um transporte fluminense mais acessível, tanto na parte de prestação de serviços públicos quanto na de políticas públicas", disse.

Vale lembrar que, caso prefira, o passageiro também pode fazer contato de forma online com o Detro-RJ a partir da plataforma OuvERJ, no link https://www.rj.gov.br/ouverj/. Além de registrar reclamações e denúncias de forma anônima, é possível emitir sugestões, elogios e até solicitar informações.