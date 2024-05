Sesc Niterói vai oferecer oficinas para nerd e geeks neste sábado

Os nerds e geeks vão ocupar o Sesc Niterói neste sábado (25/5). É o Sesc Orgulho Nerd 2024, que vai oferecer, das ​9h às 16h, oficinas para esse público aficionado por quadrinhos, animação, games e tecnologias emergentes. A entrada é gratuita.

A primeira oficina, disponível das 9h às 12h, será de histórias em quadrinhos, mangá e zine, e vai abordar e ensinar a desenvolver histórias nesses formatos tão amados pelo público geek. A segunda oficina, que vai acontecer de 13h a 16h, será a de stop motion, que vai explicar e utilizar essa técnica para desenvolver animações.

O Sesc Orgulho Nerd chega, este ano, com o tema “Caminhando pela linha do tempo: retrospectiva e futuro da cultura nerd”, abordando diversos aspectos relevantes que mostram como o tempo influencia e é influenciado por essa cultura. A cultura nerd e geek é uma das maiores impulsionadoras de tecnologia, principalmente, a da cibercultura. Estima-se que esse mercado movimente mais de R$ 20 bilhões no país por ano.



Mais sobre o Projeto Sesc Orgulho Nerd

O Sesc Orgulho Nerd foi criado pela ACT – Arte, Ciência e Tecnologia do Sesc RJ para celebrar o Dia do Orgulho Nerd (25/5). A data foi originada na estreia de "Star Wars: Uma Nova Esperança", em 1977, quando nerds se reuniram para celebrar a paixão por filmes, séries, quadrinhos, jogos, tecnologia e tudo mais que faz parte desse universo. Desde então, nerds de todas as idades se reúnem para participar de eventos temáticos e mostrarem com orgulho seu amor pela cultura nerd.

SERVIÇO

Sesc Orgulho Nerd 2024

Local: Sesc Niterói (R. Padre Anchieta, 56 - São Domingos)

Data: 25/5, das 9h às 16h

Entrada: Gratuita