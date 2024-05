Peixe de 100 kg é encontrado morto em praia de Niterói; Vídeo!

Um peixe de 100 quilos foi encontrado nas areias da Praia de Boa Viagem, na manhã da última terça-feira (21). Segundo informações, trata-se de um Cherne.

O animal foi encontrado por garis da Clin, empresa municipal de limpeza urbana da cidade de Niterói, já morto e foi retirado para descarte.





As imagens foram gravadas por um professor de natação que estava no local. O vídeo com quatro funcionários transportando o peixe morto chamaram a atenção nas redes sociais.