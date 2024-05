Evento de negócios gratuito para MEI será realizado pelo Sebrae Rio

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo link - Foto: Divulgação

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo link - Foto: Divulgação

Ser microempreendedor individual virou a porta de entrada para o empreendedorismo para milhões de brasileiros. Nos dias 15 e 16 de maio, entre 9h30 e 18h, o Sebrae Rio realizará a Semana do MEI, de forma presencial, no escritório da instituição no Centro do Rio - Avenida Calógeras, número 23.

A programação gratuita terá dicas de crédito com rodada de negócios com instituições financeiras, orientação empresarial sobre Desenquadramento do MEI, marketing digital, tendências do empreendedorismo e apresentação de cases de inspiração. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo link: https://rj.loja.sebrae.com.br/semana-do-mei.

“O Rio de Janeiro tem mais 1,1 milhão de microempreendedores individuais. A nossa capital concentra quase 42% desses negócios. Para quem já empreende ou deseja ter o seu próprio negócio, as atividades da Semana do MEI vão ajudar no planejamento e execução de práticas de mercado, que serão diferenciais à sua empresa”, explica Eduardo Sipaúba, coordenador regional do Sebrae Rio.

Leia também:

➢ Vagas em São Gonçalo: Ingredion seleciona universitários para programa de estágio até 10 de junho

➢ Central de Atendimento 136 faz campanha contra a gripe e dengue

Doações para vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul

Por ser um evento presencial, o Sebrae Rio recolherá doações de alimentos não perecíveis às vítimas das fortes chuvas que devastaram o Estado do Rio Grande do Sul. Os materiais podem ser deixados entre 9h e 18h no escritório da instituição no Centro da cidade, localizado na Avenida Calógeras, 23.

Serviço:

Semana do MEI – evento presencial e gratuito

Endereço: Avenida Calógeras, 23 – Centro do Rio

Dias: 15 e 16 de maio

Horário: Das 9h30 às 18h

Inscrições - https://rj.loja.sebrae.com.br/semana-do-mei