Central de Atendimento 136 faz campanha contra a gripe e dengue

A nova Central de Atendimento 136, da OuvSUS, começou a funcionar no final de dezembro do ano passado - Foto: Divulgação

O Ministério da Saúde, por meio da Ouvidoria-Geral do SUS, com a utilização dos canais da nova Central de Atendimento 136, realizou, no mês de abril, duas campanhas de saúde com caráter preventivo e educativo para a população. A primeira, sobre a dengue, deu continuidade à ação iniciada em março, enviando, com sucesso, 12.893 mensagens de áudio. A segunda, buscou conscientizar sobre a importância da vacinação contra a gripe, com o envio de 75.016 mensagens de voz e 553.841 mensagens por SMS.

A nova Central de Atendimento 136, da OuvSUS, começou a funcionar no final de dezembro do ano passado. Tem como objetivo melhorar e ampliar os serviços prestados, com maior produtividade dos atendimentos, mediante a estruturação do serviço com integração de todos os canais de comunicação em uma única plataforma de atendimento.

A OuvSUS, com os novos canais de atendimento, está tendo uma maior automação dos fluxos de demandas, com a utilização de recursos tecnológicos, atendimento humano qualificado, permitindo maior flexibilidade, agilidade e capacidade de atendimento. O serviço vem sendo implantado de forma progressiva e tem como meta facilitar, ampliar, melhorar e dar mais transparência aos serviços prestados pela ouvidoria à população, seguindo orientação do Ministério da Saúde e em conformidade com a política do governo federal.

No final do ano passado, foi realizada, pela equipe da ouvidoria, a qualificação dos profissionais terceirizados, que estão executando os atendimentos e a operacionalização dos canais de atendimento clássicos da unidade (Disque Saúde 136, presencial, formulário de internet/FalaBr), já consolidados junto à população.