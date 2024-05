Vagas em São Gonçalo: Ingredion seleciona universitários para programa de estágio até 10 de junho

Ingredion, líder global em soluções de ingredientes para a indústria, tem vagas abertas para o seu programa de estágio 2024. As inscrições podem ser feitas até 10 de junho pelo site. Os interessados devem ter disponibilidade para iniciar o trabalho em agosto de 2024 nos períodos da manhã e da tarde no escritório da companhia em São Paulo (SP) ou em uma de suas plantas ao redor do país – Mogi Guaçu (SP), São Gonçalo (RJ), Balsa Nova (PR) e Cabo de Santo Agostinho (PE).

A empresa busca por universitários que se formem até julho de 2026 nos cursos de Engenharia Química, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Engenharia Mecânica, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Engenharia de Processos, Química e Química Industrial.

Os estagiários selecionados vão fazer parte dos times de Pesquisa e Desenvolvimento, Controle de Qualidade, Controles Internos, Engenharia de Projetos e Produção.



“A Ingredion conta com estagiários em praticamente todas as áreas da empresa e considera esses jovens profissionais essenciais, já que eles energizam os times com sua vontade de aprender e com a sua facilidade de criar pontes. Além disso, eles nos conectam com tecnologias e metodologias novas que estão sendo estudadas pelo mundo acadêmico, nos ajudando a inovar. Na Ingredion, incentivamos todos os colaboradores, inclusive os estagiários, a serem protagonistas de suas carreiras, tomando as rédeas do próprio desenvolvimento e crescimento profissional”, explica Santiago Bellotti, Diretor Sênior de Recursos Humanos para Operações, Estados Unidos e Canadá de Texture & Healthful Solutions e LATAM.

Fundada em 1906, nos Estados Unidos, a Ingredion é uma empresa global que trabalha para transformar a vida das pessoas por meio de soluções em ingredientes de origem natural usadas por mais de 60 diferentes setores da indústria, como alimentos, bebidas, papel, nutrição animal, farmacêutico, higiene pessoal, entre outros. No Brasil a empresa conta com quase 2 mil colaboradores.