Niterói vai receber o Grande Prêmio Brasil de Atletismo na pista renovada do Complexo Aída dos Santos

Localizada no campus do Gragoatá, pista recebeu nova arquibancada, vestiários e drenagem - Foto: Divulgação

Niterói já está pronta para receber o Grande Prêmio Brasil de Atletismo de 2024. Primeiro evento da pista de atletismo do Complexo Aída dos Santos, a competição, marcada para o dia 19 de maio, vale índices e pontos para conquistar uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. Fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Niterói e a Universidade Federal Fluminense (UFF), a pista passou por um amplo processo de reforma e foi completamente renovada para receber eventos internacionais do esporte. A inauguração do equipamento está marcada para 13 de maio.

Localizada no campus do Gragoatá, recebeu nova arquibancada, vestiários e drenagem. O campo de futebol também foi revitalizado. As pistas retas de 100 metros e ovais, com a raia mais externa medindo 460 metros, e de caminhada receberam atenção especial. O complexo também conta com áreas de salto em altura, salto com vara, salto triplo e salto em distância. As obras foram realizadas pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (EMUSA) e totalizaram um investimento de R$14 milhões.

O prefeito Axel Grael, que acompanhou todos os estágios da revitalização, comentou sobre o que essa conquista simboliza para o esporte local.

“Vamos entregar para a população de Niterói a pista de atletismo mais bem estruturada do estado do Rio. Essa revitalização vai beneficiar atletas, a comunidade acadêmica e toda a sociedade civil. Seremos palco de eventos nacionais e internacionais, intercâmbio entre culturas e mais um ponto de resistência do esporte brasileiro. Queremos ver nossos talentos chegarem cada vez mais longe! Estou muito ansioso para ver esse espaço sendo usado para treinos, competições e realizações de sonhos. Que venha o GP e muitas outras competições!”, comemora o prefeito.

A abertura da competição será realizada na Pista de Atletismo da Escola Naval, às 8h30. As demais provas no Complexo Aída dos Santos terão entrada franca para o público e transmissão ao vivo do Canal Olímpico do Brasil e da TV Atletismo Brasil.

“Este complexo esportivo vai muito além de uma pista de atletismo. Acreditamos no esporte e na atividade física como instrumentos de inclusão, integração com a sociedade, promoção da saúde e excelência acadêmica. Com a pista iluminada, transformamos também este local em um amplo parque de integração. A universidade sempre de portas abertas para a população! Agradecemos a parceria da Prefeitura de Niterói pela construção deste importante equipamento social”, disse o reitor da UFF, Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega.

Nesta temporada, além do GP Brasil de atletismo, Niterói também será a sede do Campeonato Brasileiro Loterias Caixa Sub-20, de 7 a 9 de junho, uma competição importantíssima no calendário de 2024, qualificatória para o Sul-Americano de Atletismo Sub-20 de Lima, Peru, de 12 a 14 de julho.

A homenagem a Aída dos Santos é mais que justificada. Aída nasceu no Rio de Janeiro, em 1937, mas cresceu no Morro do Arroz, em Niterói. Foi a única mulher, e preta, na delegação do País que competiu no Japão. A atleta enfrentou barreiras sem o apoio de um treinador e com material emprestado. Mesmo assim, foi a primeira mulher brasileira a chegar mais perto do pódio olímpico nos Jogos de Tóquio-1964 – ficou em quarto lugar no salto em altura, com 1,74m. No México-1968 foi 20ª no pentatlo.

O Grande Prêmio Brasil – Niterói é uma realização da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e da Prefeitura de Niterói, com o apoio da Universidade Federal Fluminense (UFF). A Prevent Senior NewOn é patrocinadora do atletismo brasileiro oferecendo medicina esportiva de precisão e estilo de vida para os que se ligam no esporte e apoio às competições. As Loterias Caixa são a patrocinadora máster do atletismo brasileiro.

PROGRAMAÇÃO DO DIA 19 DE MAIO:

Pista de Atletismo da Escola Naval – Rio de Janeiro

8h30 – Lançamento do Disco Feminino

Complexo de Atletismo Aída dos Santos – Universidade Federal Fluminense – Niterói

13:30 – Cerimônia de Abertura

13:55 – Lançamento do Dardo – Feminino

14:00 – 100 m com barreiras – Feminino

14:03 – Salto em Altura – Masculino

14:05 – Salto Triplo – Feminino

14:10 – Salto com Vara – Feminino

14:15 – 110 m com barreiras – Masculino

14:18 – Arremesso do Peso – Feminino

14:30 – 400 m – Feminino

14:40 – 400 m – Masculino

14:50 – 3.000 m com obstáculos – Feminino

15:05 – 3.000 m com obstáculos – Masculino

15:08 – Salto em Distância – Masculino

15:20 – 100 m – Feminino

15:30 – 100 m – Masculino

15:33 – Arremesso do Peso – Masculino

15:35 – Salto em Altura – Feminino

15:40 – 800 m – Masculino

15:45 – Lançamento do Dardo – Masculino

15:55 – 800 m – Feminino

16:05 – Salto em Distância – Feminino

16:10 – 400 m com barreiras – Feminino

16:25 – 400 m com barreiras – Masculino