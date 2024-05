Depois de Madonna, Rio terá festival gratuito com Djavan, Iza, Preta Gil e mais

Djavan se apresenta no dia 02 de junho - Foto: Reprodução/ Internet

As programações musicais não param no Rio de Janeiro. Depois da passagem triunfante de Madonna, a praia de Copacabana será palco de mais um festival. O TIM Music Rio, festival de música gratuito promovido pela TIM, se prepara para sua terceira edição que vai ocorrer durante dois fins de semana (nos dias 25 e 26 de maio e 1º e 2 de junho) nas areias da Princesinha do Mar.

O festival contará com grandes nomes da música popular brasileira, como como Djavan, Iza, Gloria Groove, Marina Sena, Baco Exu do Blues, Diogo Nogueira, Marvvila, Roberta Sá, Thiago Pantaleão, Rael e Preta Gil.

De acordo com os organizadores, o palco ficará na altura do Posto 4, e o evento, entre os dias 25 de maio e 2 de junho, irá sempre das 16h às 20h.



Veja, abaixo, lista com a programação completa, por dia:

Dia 25 de maio

• Marina Senna

• Baco Exu do Blues

Dia 26 de maio

• Show em homenagem a Beth Carvalho com Diogo Nogueira, Marvvila e Roberta Sá

• Gloria Groove

Dia 1º de junho

• Preta Gil convida Thiago Pantaleão

• Iza

Dia 2 de junho

• Rael

• Djavan