Núcleo de ostomizados dobra atendimento em São Gonçalo

Mais de mil gonçalenses que precisam de cuidados especiais após passarem por uma ostomia são atendidos no Núcleo de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada, no Centro. No local, os pacientes têm consultas médicas e técnicas periódicas, além da dispensação das bolsas de colostomia e produtos usados para a sua manutenção, durabilidade e limpeza.

O número de cadastrados e a distribuição das bolsas de colostomia no núcleo dobraram desde o início da gestão do prefeito Capitão Nelson. Em 2021, eram 600 cadastrados e 450 retiravam as bolsas e materiais para a manutenção. Neste ano, são 1.135 cadastros e mais de 900 usuários retiram as bolsas.

“Houve um aumento considerável. E estamos sempre abertos para novos pacientes. O único requisito é ser morador de São Gonçalo, ter encaminhamento médico e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS)”, explicou Flávia Medeiros, enfermeira especializada em estomaterapia e que é responsável pelo local.

Os pacientes que chegam ao espaço pela primeira vez recebem toda a orientação necessária, como ter ciência dos profissionais disponíveis, os produtos a que têm direito e o entendimento do que é o estoma e como cuidar dele em casa. A diarista Célia Sueli Guimarães da Costa, de 64 anos, esteve no núcleo após passar por uma cirurgia no reto no último dia 12 de abril.

No local, os pacientes têm consultas médicas e técnicas periódicas, além da dispensação das bolsas de colostomia e produtos usados para a sua manutenção, durabilidade e limpeza | Foto: Divulgação/ Júlio Diniz

“Não esperava por um atendimento desse na rede pública. Para ser sincera, achei que fosse chegar aqui, retirar a bolsa e ir embora. Mas não. Conversei com a assistente social, trocaram a minha bolsa, me ensinaram como fazer e me acalmaram porque está sendo muito difícil aceitar isso. Já fui encaminhada para o tratamento com a psicóloga e nutricionista. Estou muito agradecida a esse local e as pessoas que trabalham aqui. Eu estava perdida. Não sabia por onde começar e o que fazer”, contou Célia.

Já a dona de casa Vera Alice Leal da Silva, 60, é atendida há quase dois anos no núcleo após realizar a mesma cirurgia que Célia. “Sempre peguei os materiais desde o primeiro mês da cirurgia, em maio de 2022. E o atendimento sempre foi um espetáculo. Venho sempre ao médico e à psicóloga. Todos são ótimos. Se não tivesse esse serviço, não sei como faria porque a manutenção é cara e eu não tenho condições”, opinou.

Além dos materiais para os cuidados com a ostomia, o espaço oferece atendimento multiprofissional nas especialidades de Clínica Geral, Enfermagem (com especialização em Estomaterapia), Psicologia, Nutrição, Assistência Social e Fisioterapia. “Durante o tratamento, estimulamos a autonomia e o autocuidado. Mesmo fora do núcleo, o paciente poderá realizar sua limpeza, realizar seu próprio curativo e levar uma vida de qualidade com os materiais que entregamos. Tudo é ensinado e explicado aos pacientes”, disse Flávia Medeiros.

O atendimento e acesso aos materiais são realizados após consulta com a assistente social e avaliação de enfermeiro. Para o agendamento, basta ir direto à unidade. Caso a bolsa e materiais sejam emergência, o paciente pode ir direto à unidade com encaminhamento de alguma unidade de saúde de São Gonçalo para a retirada. E, no mesmo dia, marcar a consulta com a assistente social.

“Damos tratamento digno para todos os pacientes moradores de São Gonçalo que precisam das bolsas de colostomia ou de urostomia. Sabemos que não é fácil lidar com a situação – tanto financeiramente quanto emocionalmente. E, por isso, disponibilizamos os profissionais necessários e os materiais. É esse tratamento humanizado que oferecemos para todos que passam por essas cirurgias, sem qualquer distinção”, disse o secretário de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, Dr. Gleison Rocha.

Para a retirada dos materiais, além do paciente, outras três pessoas indicadas por ele na ficha de cadastro podem fazer a retirada. O local realiza, ainda, regulação de exames e encaminhamentos para outras especialidades e cirurgias que não são oferecidas no espaço. O núcleo fica na Avenida Presidente Kennedy, 207, Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Ostomizados e diferença entre colostomia, ileostomia e urostomia

Pessoa ostomizada é aquela que passou por uma cirurgia para fazer abertura no corpo para a saída de fezes, urina ou auxiliar na respiração ou na alimentação. Esta abertura de comunicação do corpo com o meio externo se chama estoma e é onde é colocada a bolsa de colostomia, ileostomia ou urostomia. A bolsa é um saco coletor que recebe as fezes ou a urina. Há vários tipos, que são indicados dependendo de cada caso.

A Colostomia liga o intestino grosso diretamente à parede do abdômen, permitindo a saída das fezes para a bolsa.

A Ileostomia liga o intestino delgado à parede abdominal, também permitindo a saída das fezes para a bolsa.

A urostomia é a exteriorização dos condutos urinários através da parede abdominal.

Cadastro

Para o cadastro, basta levar os seguintes documentos com cópias no dia do atendimento:

- Identidade

- CPF

- Comprovante de residência (últimos 3 meses)

- Cartão do SUS

- Laudo médico com CID

- 2 fotos 3x4