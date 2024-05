Ministério da Saúde amplia a vacinação da gripe para o público acima de seis meses

O Ministério da Saúde ampliou a vacinação da gripe para pessoas acima de seis meses de idade. O anúncio foi feito pela ministra Nísia Trindade no X (antigo Twitter) nesta terça-feira (30). Segundo ela, essa ampliação ocorre por conta do aumento dos casos de influenza no país.



A ampliação é válida em todo território nacional e para todos os públicos, mas cada município será responsável pela estratégia de vacinação levando em consideração as doses em estoque.



"Dependendo do estoque de vacinas e da situação dos casos em cada localidade, poderá haver restrições pontuais para certas faixas etárias a fim de garantir a vacinação dos grupos prioritários, mas de forma excepcional", Comentou Nísia Trindade

De acordo com a ministra, a medida não surtirá efeito na região norte, porque a vacina para esse público já havia sido aplicada em novembro do ano passado.

No país, a vacinação teve início no dia 25 de março.