WhatsApp fica indisponível em 35 modelos de smartphones a partir desta quarta (01); confira!

O aplicativo de troca de mensagem mais usado no mundo, o WhatsApp, deixará de funcionar em modelos antigos de celulares a partir desta quarta-feira (1º). Ao todo, 35 aparelhos agora estão obsoletos para o mensageiro móvel, dentre eles dispositivos o Motorola, Xiaomi, Sony, LG, Lenovo, Samsung, Huawei e até mesmo os iPhones.

Os usuários desses aparelhos devem fazer backup das mensagens para não serem pegos com a mudança. Outra solução é enviá-las para um smartphone reserva. É bom lembrar que todos os smartphones incompatíveis têm cerca de 10 anos de fabricação, ou até mais — é o caso do Motorola Moto G, lançado em 2013, e do iPhone 6, lançado em 2014.

De acordo como o Meta, empresa responsável pelo app, a medida tem como objetivo aprimorar a eficiência e segurança da ferramenta, e por isso há a necessidade de uma melhor capacidade técnica dos aparelhos, privilegiando os mais novos.



Os aparelhos que não vão comportar o aplicativo são:

Samsung

Galaxy S4 mini I9195 LTE, Galaxy Ace Plus, Galaxy Core, Galaxy Note 3 Neo LTE+, Galaxy Note 3 N9005 LTE, Galaxy S4 Zoom, Galaxy S4 Active, Galaxy S4 mini I9192 Duos, Galaxy S 19500, Galaxy Grand, Galaxy S3 Mini VE, Galaxy S4 mini I9190 e Galaxy Express 2.

iPhone

iPhone 6S, iPhone SE, iPhone 6S Plus, iPhone 5 e iPhone 6.

Motorola

Moto X e Moto G

Lenovo

Lenovo S890, Lenovo A858T, Lenovo 46600 e Lenovo P70.

Huawei

Ascend P6 S, Ascend G525, Huawei GX1s, Huawei C199 e Huawei Y625.

LG

Optimus 4X HD P880, Optimus L7, Optimus G Pro e Optimus G.

Sony

Xperia Z1 e Xperia E3.