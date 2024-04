Universo Niterói promove 'Semana do Direito' em maio; saiba mais

A Universidade Salgado de Oliveira (Universo) está com as inscrições aberta para a 'Semana do Direito', que acontece do dia 4 a 10 de maio. A programação, repleta de atividades importantes, acontecerão pela manhã, tarde e noite, nas unidades de ensino do centro de Niterói e Itaipu.

As palestras, oficinas e o seminário de prática jurídica estarão disponíveis no site, na seção de extensão: universo.edu.br (Extensão/Eventos >> Selecione Unidade (Niterói ou Itaipu)).

As atividades dos projetos de extensão serão realizadas nos dias das ações sociais, e os professores encaminharão os links para a inscrição dos alunos. As atividades do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) serão coordenadas por advogados e pelo coordenador.

Segundo os organizadores, o objetivo dessa semana de atividades jurídicas é proporcionar aos estudantes o contato direto com práticas jurídicas voltadas para o atendimento à comunidade através do Núcleo de Prática Jurídica, além de aprofundar o conhecimento em diversas áreas do direito e na pesquisa acadêmica. Todas as atividades possuem atribuição de horas complementares.

A unidade Niterói fica na Rua Marechal Deodoro, 217 - bloco A, Centro. A unidade Itaipu fica no Shopping Itaipu Multicenter, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501.

