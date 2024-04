Projeto na Covanca oferece workshop gratuito de empreendedorismo

O projeto social FuturoOn, no bairro Covanca, está ofertando um workshop gratuito de empreendedorismo para moradores de comunidades em São Gonçalo. Com turmas mensais, o projeto recebe empreendedores que já tenham seu próprio negócio ou que estejam interessadas em começar seu projeto. A próxima turma começa em 14 de maio.

As aulas são ministradas pela idealizadora e CEO do FuturoON, Thais Santana. Ela explica que o curso nasceu do desejo de apoiar empreendedores do Complexo da Coruja e de outras comunidades no município a desenvolverem seus projetos pessoais e criarem autoridade para suas marca.

"As turmas são constituídas por empreendedores em vários estágios desde de quem já vende algo a quem tem apenas uma ideia e quer tirar do papel. O workshop tem duração de um mês e nele você irá aprender como potencializar ou construir sua marca e ter cada vez mais vendas", explica Thais



As inscrições para a próxima turma, que começa em maio, já estão abertas e podem ser realizadas através de formulário online. As aulas acontecem às terças-feiras, a partir das 19h30. Mais informações sobre o projeto e sobre outros cursos ministrados pelo FuturoOn estão disponíveis no Instagram do projeto.