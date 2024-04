Universidade da Califórnia lança curso grátis de inglês para brasileiros

A Universidade da Califórnia, localizada nos Estados Unidos lançou um curso grátis de inglês com certificação internacional e conta com legendas em português para brasileiros. Intitulado Programa de cursos integrados "Aprenda inglês", a especialização abrange tópicos comuns da gramática intermediária, como tempos verbais perfeitos e orações adjetivas. Também abordará tópicos gramaticais de “inglês complicado” que os alunos de inglês geralmente consideram frustrantes. O trabalho de conclusão de curso dará a oportunidade de revisar todo o conhecimento adquirido nos cursos e criar um “álbum de recortes” multimídia de gramática para ser mantido após o término da especialização.

São 4 séries de cursos de inglês grátis:

Tempos perfeitos e modais: Este é o primeiro curso da especialização Learn English: Intermediate Grammar (Gramática Intermediária). Neste curso, os senhores aprenderão sobre tempos verbais intermediários importantes, incluindo presente perfeito, presente perfeito progressivo, passado perfeito e passado perfeito progressivo. O senhor também aprenderá sobre os verbos modais comuns usados em inglês. Este curso foi criado para alunos que têm uma compreensão básica da gramática inglesa, mas que desejam aprender mais e aprimorar suas habilidades para falar ou escrever no dia a dia, bem como para acadêmicos. Será uma aula divertida, com muitas palestras em vídeo divertidas e informativas.

Adjetivos e cláusulas adjetivas: Ser capaz de usar com destreza as orações adjetivas ao falar e escrever é útil para alunos de inglês de nível superior. Os adjetivos e as orações adjetivas são muito comuns em inglês, portanto, os alunos precisam ser capazes de entendê-los quando os veem ou ouvem. Os alunos geralmente têm dificuldade em trazer complexidade à fala e à escrita, e as orações adjetivas podem ser uma ótima maneira de fazer isso. Observe que todas as aulas e atividades práticas estão disponíveis gratuitamente, mas os testes e o feedback sobre as tarefas só estão disponíveis na versão paga

Gramática inglesa complicada: O inglês é um idioma difícil de aprender por causa de suas muitas regras gramaticais obscuras, que são bastante fáceis de serem erradas, mesmo para falantes nativos. Embora seja fácil para os falantes não nativos ficarem sobrecarregados com regras gramaticais confusas, neste curso, forneceremos dicas que o ajudarão a entender as regras com mais facilidade e lhe darão muita prática com a gramática complicada do inglês do dia a dia. Observe que a versão gratuita deste curso dá acesso a todos os vídeos instrucionais e folhetos. O feedback dos colegas e os testes só estão disponíveis na versão paga.

Projeto de gramática intermediária: Se o senhor fez os três cursos dessa especialização, aprendeu muita gramática nos últimos meses. Isso será de grande ajuda para seus estudos ou sua carreira. Este projeto de conclusão de curso o ajudará a processar o que aprendeu e a se lembrar disso para sempre. O senhor criará um álbum de recortes gramaticais com as estruturas gramaticais difíceis ou interessantes em inglês que estudou na especialização. O senhor escolherá uma ferramenta multimídia de sua preferência, como vídeo ou e-book, para demonstrar o uso adequado da gramática. O senhor também dará exemplos autênticos da gramática encontrados em artigos, filmes ou músicas para tornar o scrapbook interessante. Esse será um álbum de recortes que o senhor poderá guardar por muito tempo após o término da especialização.

Para fazer a inscrição, clique aqui.

As informações foram divulgadas pelo portal Veduca, um site que já ultrapassou mais de 4 milhões de alunos e oferece cursos online gratuitos com professores da USP e profissionais de mercado. São cursos que farão a diferença na sua carreira, pois combinam conceitos fundamentais dos mais diferentes assuntos com exemplos práticos e depoimentos.

