Sol ou chuva no feriado? Confira a previsão do tempo para o Dia de São Jorge

O tempo neste feriado promete agradar a todos os públicos. Desde aqueles que gostam de dias mais frios até aos que gostam do calor, será possível aproveitar diversas programações no dia de descanso.

Nada melhor do que um céu claro para curtir. No entanto, o clima em Niterói nesta quarta-feira (23), não será diferente dos últimos dias. Isso porque, apesar de não haver previsão de chuva, o sol ficará entre nuvens, principalmente no período da tarde. A temperatura mínima não passará de 20°C, enquanto a máxima pode chegar a 30°C. As informações são do Climatempo.

Leia também:

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 4

São Gonçalo segue vacinando contra covid-10 e gripe

Em São Gonçalo, a situação não será diferente. As temperaturas terão a mínima de 19°C e a máxima de 30°C. Durante o dia, terá um aumento de nuvens no período da tarde, mas sem chuva.

Nesta segunda-feira, véspera de feriado (22), o tempo em Niterói, será de dia ensolarado, com nevoeiro apenas ao amanhecer, mas a noite o céu estará limpo. A temperatura mínima será de 19°C, podendo chegar a máxima de 29°C .

Já em São Gonçalo, a dica são os passeios ao ar livre, pois as temperaturas não vão passar de 17°C a mínima, e máxima de 30°C. Tanto o dia quanto a noite será sem nuvens.