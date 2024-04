Prefeitura promove concurso e exposição fotográfica sobre Corpus Christi

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Turismo e Cultura, em parceria com a Arquidiocese de Niterói, está promovendo um concurso de fotografias com a temática de Corpus Christi, a maior festa religiosa do município. As melhores fotos do tradicional tapete de sal serão selecionadas para compor uma exposição fotográfica inédita, no hall do Teatro Municipal de São Gonçalo, de 15 a 30 de maio.

A exposição apresentará imagens da celebração de Corpus Christi em São Gonçalo, registradas pelos fotógrafos do evento. A população também poderá participar da mostra, enviando fotos para seleção. A partir desta segunda-feira (22) e até o dia 30 de abril, quem quiser participar do concurso deve enviar a foto escolhida, como anexo, para o email concursofotocorpuschristi@gmail.com

Junto com a foto, também deve ser enviado o nome do fotógrafo, cuja imagem deve ser de autoria exclusiva do participante. Serão aceitas somente três fotografias por participante. Não serão aceitas fotografias com efeitos digitais ou manipulação da imagem de qualquer natureza, como bordas, molduras, inserção ou remoção de conteúdo da imagem.

As fotografias serão escolhidas por uma comissão, a partir de critérios como originalidade, religiosidade e qualidade fotográfica. As fotografias escolhidas ganharão espaço na exposição no Teatro Municipal, que acontece de 15 a 30 de maio. O último dia da mostra marca a celebração de Corpus Christi, quando, em São Gonçalo, é confeccionado o maior tapete de sal da América Latina.