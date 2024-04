Maricá encerra nesta segunda-feira (15/04) inscrições para concurso público dos professores

A Prefeitura de Maricá encerra nesta segunda-feira (15/04) as inscrições para o concurso público dos professores da rede municipal de ensino. São 326 vagas com salários de R$ 9.552,38 (docente I) e R$ 6.823,13 (docente II), valor acima do piso nacional que é de R$ 4.580,57. Os interessados têm até às 12h de segunda-feira para confirmar o cadastro no site https://portal.coseac.uff.br/ da Coordenação de Seleção Acadêmica da Universidade Federal Fluminense (Coseac UFF), organizadora da seleção pública.

Até o momento, 35.915 candidatos confirmaram e efetuaram o pagamento entre os mais de 100 mil inscritos para as provas que acontecem nos dias 01/05 (docente II) e 19/05 (docente I). Dentro do total de vagas, 150 são para docente II, destinado às turmas da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.



Leia mais:

Finalistas: Davi, Isabelle e Matteus quem vai ganhar?

Polícia Civil prende suspeitos por “Boa Noite Cinderela” na Barra da Tijuca

Já o cargo de docente II tem como requisito curso de nível médio em formação de professores ou licenciatura em Pedagogia, para regência na educação infantil e/ou no ensino fundamental anos iniciais, tanto no ensino regular quanto na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As outras 176 vagas são para docente I, com atuação em turmas dos últimos quatro anos do ensino fundamental e médio, sendo 14 vagas para professor de Artes, 24 para Ciências Físicas e Biológicas, 15 para Educação Física, 19 vagas para Geografia, 36 para Matemática, 22 para professores de História, 14 para Língua Estrangeira Inglês e 32 para Língua Portuguesa. Vale destacar que para se candidatar é preciso ter licenciatura nas respectivas áreas de interesse.

Márcio Jardim, secretário de Educação, destacou que pagar um bom salário ao professor é um direito merecido, assim como profissionais de outras áreas, para fortalecimento da rede municipal de ensino, que hoje possui 2.435 professores, 28 mil alunos e 68 escolas.

“Os futuros professores vêm para uma cidade com um sistema motivado. Temos uma rede de ensino que valoriza a docência, o conhecimento, a pesquisa de investigação científica. Apostamos muito numa formação humanista que prepare as pessoas para a vida, na formação de cidadãos e cidadãs conscientes para serem independentes”, declarou Márcio.

Salários

O salário do docente II é de R$ 6.823,13 mais auxílio-alimentação de R$ 650 creditado em moeda social de Maricá e a jornada de trabalho é de 40 horas.

Para docente I, o salário base é de R$ 9.552,38 mais auxílio-alimentação de R$ 650 creditado em moeda social de Maricá. A jornada é de 30 horas.