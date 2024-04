Polícia Civil prende suspeitos por “Boa Noite Cinderela” na Barra da Tijuca

Policiais civis da 16ª DP (Barra da Tijuca) prenderam, neste sábado (13/04), uma mulher e dois homens envolvidos em roubo no interior de residência. A investigação da unidade revelou que o crime ocorreu após a vítima ser dopada.

A vítima foi abordada por dois dos criminosos em um bar, na Barra da Tijuca, no dia 10 de abril. Os criminosos – uma mulher loura e seu primo – seduziram e convenceram a vítima a seguir para o seu apartamento. Na residência, os autores ministraram uma substância desconhecida na bebida da vítima, fazendo-a ficar inconsciente e adormecer por cerca de 19 horas. Ao acordar, ela percebeu que os autores haviam subtraído diversos pertences do seu apartamento, incluindo aparelhos eletrônicos, celular, cartões bancários, roupas, malas e também a quantia de R$ 30 mil em espécie. Com os seus cartões, os autores realizaram operações financeiras nas contas bancárias da vítima, aumentando o seu prejuízo.

Após a análise minuciosa do sistema de monitoramento de câmeras de segurança do condomínio, foi possível identificar a dinâmica do fato, assim como os detalhes e características físicas dos autores, que deixaram o condomínio a pé, carregando malas e mochilas da vítima. Iniciou-se então um intenso trabalho de investigação, com cruzamento de dados e informações de inteligência, por meio do qual foi possível localizar o perfil de rede social da mulher. Em uma de suas postagens, ela compartilhou uma foto onde estava ao lado do seu namorado, exibindo uma das malas subtraídas da vítima.



Diante dessas informações, os agentes da 16ª DP realizaram diversas diligências e monitoramentos, conseguindo localizar a mulher, seu primo e seu namorado, em um apart-hotel, em Jacarepaguá. No local, também foram encontrados alguns pertences que haviam sido subtraídos.

Todos os autores foram conduzidos para a sede policial, onde foi possível apurar que todos agiram de maneira coordenada e com divisão de funções.

Perante o Plantão Judiciário Noturno, foi obtida a decretação da prisão temporária de todos os envolvidos, que responderão pelos crimes de roubo qualificado e associação criminosa. As investigações prosseguem para identificar outras possíveis vítimas desses indivíduos e também para tentar recuperar os demais pertences roubados.