Finalistas: Davi, Isabelle e Matteus quem vai ganhar?

Davi, Isabelle e Matteus foram consagrados finalistas do "Big Brother Brasil 24" - Foto: Reprodução/ TV Globo

Na noite deste domingo (14), Davi, Isabelle e Matteus foram consagrados finalistas do "Big Brother Brasil 24", e, agora, disputam a preferência do público para levar o maior prêmio da história do programa.

Entre os três finalistas, o baiano Davi é o que tem a preferência do público para levar o título de campeão. O prêmio para o primeiro lugar é de R$ 2.920.000.

Desta vez, o voto é para quem você quer que ganhe. O ganhador do BBB24 será conhecido na próxima terça-feira (16).