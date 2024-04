Vagas de emprego em rede de supermercados de São Gonçalo

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, através de uma parceria da Subsecretaria de Trabalho com o Sistema Nacional de Emprego (SINE), oferece 15 vagas de emprego para uma rede de supermercados.

São oportunidades para operador de caixa, repositor e açougueiro.



Para operador de caixa e repositor as vagas são para pessoas de 20 a 40 anos que tenham ensino médio completo e experiência comprovada.



Já para açougueiro as oportunidades são para homens de 20 a 50 anos que tenham ensino médio completo e experiência comprovada.



Os interessados devem comparecer nesta terça-feira (9) à unidade do Sine no G3 do Partage Shopping, que fica na Av. Presidente Kennedy, 425, no Centro.

