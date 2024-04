Prefeitura fará interdições no trânsito da Covanca para obras do MUVI

A Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo irá realizar mais uma intervenção no bairro da Covanca para auxiliar no andamento das obras do trecho 1 do projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (Muvi). As intervenções terão início por volta das 8h desta terça-feira (9).



Os bloqueios serão realizados na esquina da Rua Maurício de Abreu com a Rua Silva Jardim; na Rua Cônego Goulart com a Rua Dr. Alberto Torres; na Rua Marechal Floriano Peixoto, esquina com a Rua Oliveira Botelho, e na Rua Marechal Floriano Peixoto, esquina com a Rua Maurício de Abreu.



Os veículos ficam proibidos de estacionar ao longo das vias interditadas, estando sujeitos à remoção. O desvio do tráfego dos veículos é feito pelas ruas Silva Jardim, Nova de Azevedo e Marechal Floriano Peixoto.



As intervenções do MUVI estão sendo realizadas pelo Governo do Estado do Rio, através da Secretaria das Cidades. A Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais da Prefeitura de São Gonçalo foi a responsável pela aprovação do projeto e captação dos recursos junto ao Estado e está acompanhando todo o andamento das obras. O investimento do projeto é de mais de R$ 280 milhões.

O MUVI vai garantir a criação de novo corredor viário, com pistas de BRS e ciclovia, ligando o bairro de Neves a Guaxindiba, cortando um trecho de 18 quilômetros do município, 13 bairros e 32 estações. O projeto também receberá uma série de intervenções urbanísticas.



O projeto foi concebido para priorizar e modernizar o transporte público coletivo e estimular o uso de bicicletas, com a construção da ciclovia ao longo do corredor expresso.



Os trechos 1 (Neves – Porto Velho), 2 (Porto Velho – Camarão), e 3 (Região Central) estão em obras. A intervenção vai transformar toda a cidade com uma grande revitalização do trecho da antiga linha férrea, e também vai facilitar a locomoção de uma ponta à outra da cidade.