Briga de vizinhos termina com homem esfaqueado em São Gonçalo

Uma briga entre vizinhos terminou com um homem ferido a facadas no final do mês passado no Colubandê, em São Gonçalo. A vítima, que recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (08), teria sido atacada por um vizinho embriagado, segundo relatos. O caso foi registrado pela 74ª DP (Alcântara).

O caso aconteceu na sexta retrasada (29). A vítima teria sido abordada pelo vizinho enquanto estava em um bar perto de casa. O acusado estaria bêbado e teria tentado se sentar na mesma mesa que o vizinho para beber as bebidas deles. Com a negativa, ele teria saído do local, voltado com uma faca e esfaqueado o homem.

Ele foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo, onde precisou ficar internado até esta segunda (08). Segundo a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados a unidade e levaram o caso para a 74ª DP (Alcântara), que registrou o caso. Não há informações sobre presos ou suspeitos identificados.