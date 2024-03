Estilista niteroiense realiza projeto de capacitação para empreendedoras pretas

Com a proposta de capacitar empreendedoras pretas, o projeto Ayan Bidu realiza oficinas na terça e na quarta-feira (19 e 20), de 13h às 17h, no Ceam Neuza Santos, no Centro de Niterói. A responsável pelo projeto é a estilista, figurinista e consultora Liana D’Áfrika, nascida e criada em Niterói e militante afro. O projeto foi contemplado pela Chamada Pública do Fomentão da Secretaria Municipal das Culturas de Niterói. Toda a programação é gratuita.

O Ayan Bidu tem como iniciativa desenvolver capacitação profissional para a cadeia produtiva da moda artesanal sustentável destinado a mulheres de áreas periféricas de Niterói. Por isso, as mulheres que vão participar passarão por processos de criação, desenvolvimento e produção e, por fim, de comercialização.

Liane explica que a iniciativa vai além de uma simples descoberta de vocação profissional que alguma mulher preta tenha e ainda não saiba. Antes de tudo, a estilista afirma que o projeto tem um viés social. Por esse motivo, mulheres de todas as idades podem participar

“O público-alvo do evento é para mulheres de todas as idades, principalmente aquelas que tenham sofrido algum tipo de violência, inclusive a doméstica, por exemplo. Por isso, a programação é aberta para todas as idades, pois nossa ideia é empoderar mulheres periféricas, gerar renda e autonomia tanto financeira quanto social. E o nosso projeto faz isso por meio do aprendizado da costura, que é uma profissão digna e ancestral”, explica Liane.

Sobre Liana D’Áfrika

Niteroiense, consultora, estilista, figurinista, vendedora e militante afro, Liana Santos é graduada em designer de moda pela Universidade Cândido Mendes e Pós-graduada em Figurino de Artes Cênicas pela Universidade Veiga de Almeida. Acumulou experiência no varejo de moda atuando como vendedora, assistente de estilo, gerente de produto e visual merchandising. Hoje com sua própria marca, realiza diversos desfiles afros, eventos e projetos culturais, fóruns de moda, simpósios, feiras, entre outros, visando construir moda com pluralidade e tendo como ponto focal o resgate de matriz afro-brasileira. Foi única niteroiense representa a moda do estado do Rio de Janeiro com um desfile belíssimo no MIC BR (Mercado das Indústrias Criativas do Brasil) 2023.

Serviço:

Ayan Bidu

Datas: 19 e 20 de março (terça e quarta)-

Horário: De 13 às 17 hoas

Oficina Upcycling Afro –

Local: CEAM - Centro Especializado em Atendimento à Mulher –

Endereço: Rua Cônsul Francisco Cruz, 49 - Centro, Niterói

Entrada franca