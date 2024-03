São Gonçalo promove "Festival de Talentos Inclusivos"

Com o objetivo de celebrar as potencialidades artísticas das pessoas com deficiência, a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria da Pessoa com Deficiência, vai promover o “Festival de Talentos Inclusivos”, na próxima quarta-feira (20), às 14h, no Teatro Municipal de São Gonçalo.

O evento vai contar com a participação da escritora Adrian Butterfly, MC Helinho, Conexão Dança Studio, Marcinho Silva Lord do Piseiro, Luiz Gustavo, Daniel de Oliveira Silva e Júlia Trevisan.

“Eventos desse tipo promovem a inclusão e a diversidade cultural, mostrando que pessoas com deficiência têm talentos e habilidades artísticas que merecem ser reconhecidos e valorizados pela sociedade”, disse Cristiano Moreira, coordenador da Coordenadoria Municipal de Acessibilidade e Inclusão (Comai).

O Festival de Talentos Inclusivos será aberto ao público, com entrada franca, sujeita à lotação do teatro.

Serviço:

Festival de Talentos Inclusivos no Teatro Municipal de São Gonçalo, que fica na Rua Dr. Felíciano Sodré, 100, no Centro de São Gonçalo. Na quarta-feira (20), às 14h. Entrada franca e livre para todos os públicos.