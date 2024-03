Maricá passa a integrar roteiro oficial de peregrinação a Aparecida

Todas as paróquias e capelas de Maricá serão indicadas no roteiro - Foto: Divulgação

A cidade de Maricá foi oficialmente incluída no roteiro de peregrinação entre o Rio de Janeiro e o Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba paulista, maior destino de turismo religioso do país. O anúncio foi feito pela Secretaria de Assuntos Religiosos do município, após uma reunião ocorrida no último sábado (16) em Aparecida, onde foi firmada uma parceria com o grupo Caminhos de Nossa Senhora, vinculado ao santuário.

O secretário Jessé Paz afirmou que o papel da gestão municipal será promover um convênio entre restaurantes, hotéis e pousadas para receber os romeiros, assim como garantir o máximo de segurança e acolhimento durante o período de passagem pela cidade. Também serão instaladas placas sinalizando o trajeto e um totem simbolizando o marco zero em Maricá.

Ainda segundo Jessé Paz, após passar por Niterói o caminho começa em Itaipuaçu e vai até Jaconé, no limite com Saquarema, o próximo município de peregrinação. Além disso, todas as paróquias e capelas de Maricá serão indicadas no roteiro e, dessa forma, direcionadas ao turismo religioso.

“Essa parceria tem o viés religioso e também há a questão econômica. O turismo religioso movimenta anualmente R$ 500 milhões em todo o Brasil. Nosso propósito é gerar emprego e renda e, principalmente, atrair mais turistas para Maricá”, justificou o secretário.