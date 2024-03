Colônia de Pescadores do Gradim recebe Operação Saúde na próxima quarta (20)

Colônia de pesca do Gradim, São Gonçalo - Foto: Divulgação/Fiperj/Dunapress

A Colônia de Pescadores do Gradim vai receber a Operação Saúde mais uma vez. A próxima visita será nesta quarta-feira (20), entre 10h e 14h. A Operação Saúde, realizada pelo Núcleo de Educação Permanente em Saúde (Neps) da Secretaria de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo, leva orientações de todos os programas do Departamento de Programas (Depro) e serviços de saúde. Além dos pescadores, as suas famílias e os moradores da região poderão participar.

A Operação Saúde oferece serviços de saúde como aferição de pressão, glicose, testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) sífilis, Aids e hepatites e de PSA (exame de sangue que pode mostrar se o homem está com alguma doença na próstata), além da vacinação contra o coronavírus para os públicos específicos. As pessoas com resultados positivos nos exames são encaminhadas para tratamentos nas unidades de saúde.

Na última edição, dois pescadores tiveram doenças detectadas: diabetes, hipertensão e hepatite. Eles foram encaminhados para unidades públicas de saúde, onde realizam os respectivos tratamentos. Além de serem atendidos, os pescadores levaram a família para fazer as consultas e exames de rotina para a manutenção da saúde e prevenção de doenças.



As pessoas com resultados positivos nos exames são encaminhadas para tratamentos nas unidades de saúde | Foto: Divulgação

“É um prazer realizar mais essa Operação Saúde na Colônia dos Pescadores. Nas últimas edições, detectamos pescadores com algumas doenças. Eles foram encaminhados para os serviços de saúde para os devidos tratamentos e nos agradeceram pela iniciativa. Se a Operação Saúde não tivesse sido feita, eles poderiam estar em estágio mais avançado das doenças. Vamos repetir a ação e esperamos que todos aproveitem a oportunidade de ter as orientações perto de casa”, disse Aline Serra, coordenadora do Neps.