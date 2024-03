Castramóvel do RJPET permanece em São Gonçalo até 22 de março

O castramóvel do programa RJ PET, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), estará no bairro do Campinho, na Zona Norte do Rio de Janeiro, a partir de segunda-feira (18/03). Moradores da região vão receber o serviço até o dia 29 de março. A ação também segue no bairro de Vila Isabel e nos municípios de Magé e São Gonçalo por mais uma semana, sendo encerrada em 22 de março. Para realizar a castração, os interessados devem agendar o procedimento pelo site: rjpet.com.br.

No dia da cirurgia, os responsáveis devem levar uma cópia da identidade, CPF e comprovante de residência, além de permanecer na clínica veterinária. Caso não seja a pessoa cadastrada a levar o animal no dia agendado, deverá enviar uma declaração de próprio punho autorizando outra pessoa a levar (com nome completo e CPF).

“Somente através da castração podemos diminuir o número de animais nas ruas, evitando nascimentos não planejados. Essa também é uma causa de saúde pública, pois ajuda a controlar o número de zoonoses”, explica a subsecretária de Proteção e Bem-Estar Animal, Camila Costa.



Cada ônibus conta, em média, com uma equipe de 25 profissionais, entre veterinários, técnicos e auxiliares, atuando desde a castração até a devolução do animal para o responsável. Todo o procedimento leva, no mínimo, 45 minutos.

Serviço:

Castramóvel RJPET Magé

Local: Piabetá - Praça 7 de setembro - (em frente à maternidade)

Horário: 8h às 15h

Castramóvel RJPET Rio de Janeiro

Local: Vila Isabel - Detran - Rua Torres Homem, nº 697

Horário: 8h às 14h

Castramóvel RJPET Rio de Janeiro

Local: R. Cândido Benício, 20 - Campinho (estacionamento do Prezunic)

Horário: 8h às 14h

Castramóvel RJPET São Gonçalo

Local: Supermercado Gomes - Estrada do Pacheco, nº 1051

Horário: 8h às 15h