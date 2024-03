Detran-RJ faz alerta sobre site que leva ao pagamento de boletos falsos

O Detran-RJ fez um alerta aos usuários de seus serviços, informando que o site https://detranrj-gov.com/cliente/pesquisa.html, encontrado em buscas na internet, é falso. De acordo com o departamento, ao clicar no endereço eletrônico, o internauta é direcionando para pagamentos de boletos fraudulentos, acreditando tratarem-se de taxas de serviço do órgão.

"Cabe esclarecer que o verdadeiro site do Detran encontrado nas buscas pela internet é https://www.detran.rj.gov.br", informou o Detran.RJ.

Ainda de acordo com o órgão, para ter a certeza de que está acessando a página verdadeira, o cidadão deve sempre checar se a consulta está começando com detran.rj.gov.br. Ou seja, a extensão correta é .br, e não .com. Além disso, o site oficial tem um cadeado ou começa com "https" na barra de endereços.



"A consulta ao link falso pode gerar roubo de informações, além de conter vírus que danificam os computadores e ao pagamento de taxas inexistentes", concluiu o departamento.