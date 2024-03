São Gonçalo abre novas vagas para cursos profissionalizantes

Os interessados devem procurar a sede do Senai, no Centro de São Gonçalo - Foto: Divulgação

Os interessados devem procurar a sede do Senai, no Centro de São Gonçalo - Foto: Divulgação

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), está com vagas abertas para cursos profissionalizantes dedicados preferencialmente para contemplados do Programa Minha Casa, Minha Vida. As inscrições podem ser feitas até a próxima terça-feira (19), na sede do Senai de São Gonçalo, no Centro da cidade.

Os interessados devem procurar a sede do Senai, na Rua Dr.Nilo Peçanha, 134, Centro, São Gonçalo, das 8h às 19h, levando documento de identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade.

Cursos, Cargas Horárias e Pré-requisitos:



- Power BI - Iniciação ao Desenvolvimento de Dashboards (carga horária de 20h), Pré requisito: Conhecimento básico de Excel, ensino fundamental.

- Operador de Computador (carga horária de 60h), Pré-requisito: 16 anos, ensino fundamental.

- Excel Avançado (carga horária 40h), Pré-requisito: 16 anos, ensino fundamental.

- Assistente de Recursos Humanos (carga horária 160h). Pré-requisito: 16 anos, ensino fundamental concluído.