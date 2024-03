Santa Bárbara e região recebem 'fale conosco' móvel e atendimento em saúde

A Prefeitura de Niterói, através do Núcleo Executivo Regional responsável pelo Caramujo, Maria Paula, Baldeador, Santa Bárbara e Viçoso Jardim, oferece até esta sexta-feira (15) um serviço de atendimento móvel de 'fale conosco' e saúde na Praça João Saldanha, no bairro de Santa Bárbara.

A ação inovadora tem como objetivo ouvir e registrar as necessidades dos moradores diretamente nas ruas e encaminhá-las para providências imediatas dos órgãos competentes da prefeitura. A iniciativa conta com a parceria da FeSaúde, na qual a população também poderá aferir a pressão, realizar teste de glicose e receber orientações sobre saúde bucal.

Teste de glicose pode ser feito na tenda montada na Praça João Saldanha | Foto: Divulgação

"Estamos empolgados em trazer novamente esta iniciativa inovadora no bairro Santa Bárbara e adjacências. É fundamental ouvir diretamente os moradores para entender suas necessidades e agir rapidamente para solucionar os problemas. Estamos comprometidos em fazer o nosso melhor para melhorar a qualidade de vida de todos os cidadãos de Niterói", afirmou o Secretário Executivo Regional, Oto Bahia.



A passagem anterior da ação de escuta da população ocorreu no Morro do Bumba. As próximas tendas para atender às demandas da população local devem ser montadas nos bairros do Baldeador, Caramujo e Maria Paula.