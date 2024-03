Maricá abre 1000 vagas para cadastro no Bilhete Único Universitário

A Prefeitura de Maricá abrirá 1.000 vagas para o Programa Bilhete Único Universitário, administrado pela Secretaria de Assistência Social. As inscrições serão feitas somente pelo portal online do programa de 18/03 a 08/04 e são exclusivas aos moradores da cidade que estudam em universidades e cursos técnicos em outros municípios.

O benefício também inclui os alunos do Programa Passaporte Universitário, que terão somente este período para realizar o cadastro. No Bilhete Único Universitário, os estudantes recebem cartões eletrônicos (RioCard) que são recarregados mensalmente pela prefeitura de acordo com a frequência de cada aluno. Realizado há 12 anos, a iniciativa municipal atende a 5.040 estudantes.

Mais informações sobre o programa na Secretaria de Assistência Social, localizada na Rua Domício da Gama 65, loja 01, Centro (em frente ao Cine Henfil). O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou pelo telefone (21) 2634-9833.

Inscrições e documentos

O cadastro será realizado somente pelo site do programa (https://bilheteuniversitario.marica.rj.gov.br/) de 18 de março a 8 de abril. São necessários os seguintes documentos: 1 (uma) foto 3 x 4, RG, CPF, título de eleitor e comprovante de residência atualizado (conta de luz, água, telefone fixo ou gás) com, no máximo, 90 dias de emissão em nome do aluno ou de seus pais.

Também é preciso apresentar o comprovante de rendimentos, caso o estudante esteja trabalhando, como contracheque, carteira de trabalho atualizada e declaração de autonomia.

Os estudantes precisam apresentar a declaração de matrícula atualizada/2024 em papel timbrado, com carimbo e assinatura da secretaria, informando que o candidato está devidamente matriculado, cursando o semestre letivo atual, apontando a data prevista da conclusão das respectivas matérias – a data de emissão desta declaração não pode ser superior a 30 dias; grade com as matérias presenciais e EAD (remotas) que serão cursadas no primeiro semestre de 2024; e o certificado do Passaporte Universitário ou declaração da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Formação.

O edital com as novas vagas do programa será publicado no Jornal Oficial de Maricá (JOM) da próxima quarta-feira (13/03).