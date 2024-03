Acidente na Alameda São Boaventura deixa um ferido

Segundo a NitTrans, a colisão deixou o trânsito na região com fluxo intenso - Foto: Divulgação

Segundo a NitTrans, a colisão deixou o trânsito na região com fluxo intenso - Foto: Divulgação

Uma colisão entre um ônibus e uma motocicleta foi registrada na Alameda São Boaventura, no Fonseca, em Niterói, na manhã desta quinta-feira (14). O acidente aconteceu às 9h, na altura da garagem da Viação Ingá, sentido Centro.

O Corpo de Bombeiro foi acionado para prestar socorro ao motociclista, que foi retirado do local por uma ambulância. Não há informações sobre a identidade da pessoa ferida e seu estado de saúde.

Segundo a NitTrans, o acidente deixou o trânsito na região com fluxo intenso. Funcionários do órgão municipal estiveram no local para orientar os motoristas.