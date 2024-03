Maricá tem 2 mortes confirmadas por dengue

Pela primeira vez neste ano, Maricá teve a confirmação de mortes causadas pela dengue. O município tem o registro de 2 óbitos por conta da doença. A atualização dos dados aconteceu na manhã desta quinta-feira (14) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ).

Até o momento, são 40 mortes por conta da dengue no estado do Rio de Janeiro. A maioria foi registrada na região do Médio Paraíba, que acumula 13 vítimas fatais, 32,5% do total do Estado. Em seguida, está a região Metropolitana I, com 8 óbitos, sendo 4 na capital. Maricá é a primeira cidade da região Metropolitana II a ter mortes confirmadas.

Em São Gonçalo, Niterói, Maricá e Itaboraí há 8 óbitos em investigação por suspeita de dengue. São 5 em São Gonçalo, 2 em Niterói e 1 em Maricá. Já em relação aos casos, 2.122 foram registrados em SG, 2.072 em Itaboraí, 1.162 em Maricá e 686 em Niterói. Em todos o Estado, são 129.965 ocorrências da doença e 3.667 internações.

De acordo com o último Panorama da Dengue, da SES, o Rio de Janeiro segue com tendência de alta no número de casos prováveis da doença. O estudo indica que o estado está dez vezes acima do limite máximo esperado para esta época do ano, de acordo com a série histórica.

Apesar do aumento deste indicador, a região do Médio Paraíba, primeira a apresentar piora da situação epidemiológica, já apresenta redução do número de casos. A avaliação leva em consideração os dados registrados entre 04 e 24 de fevereiro, que correspondem às semanas epidemiológicas (SE) e 6 a 8.