Guardas municipais apagam incêndio em igreja no Centro do Rio

Uma equipe do Grupamento de Operações Especiais ( GOE) da Guarda Municipal do Rio de Janeiro (GM-Rio) atuou no combate ao incêndio ocorrido nesta manhã (13/03),na Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, na Rua Uruguaiana, no Centro do Rio.

Os guardas estavam patrulhando a região, quando foram acionados por cidadãos. Eles foram a primeira equipe a chegar até a igreja e iniciaram o combate às chamas que estavam bem intensas. Além dos extintores, os agentes também utilizaram areia para debelar as chamas.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local o incêndio já havia sido debelado. Os militares fizeram o rescaldo para apagar possíveis novos focos de incêndio.