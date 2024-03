Semana do consumidor: lojas online saem na frente das físicas na disputa pelos clientes

Comemorado nesta sexta-feira (15), o Dia do Consumidor costuma empolgar os lojistas que, na esperança de conquistar os clientes, preparam a 'Semana do Consumidor', com promoções para além de um único dia. Mas, na maioria dos comércios do Centro de Niterói, as ofertas estão "tímidas" e ainda não causaram empolgação na clientela.

Clientes ouvidos pelo O SÃO GONÇALO que foram às compras nas lojas do entorno da Rua Visconde do Uruguai relatam que não notaram diferença nos preços ou descontos nos comércios do centro da cidade.

"Eu tenho preferido comprar online, mas, agora que vim aqui na rua, estou dando uma olhada porém não estou vendo nenhuma promoção de fato", disse a niteroiense Julia Moura, 25 anos.

Para a gerente de loja, Simone Vargas, esta é uma das oportunidades encontradas pelo estabelecimento em que ela trabalha de aumentar as vendas.

"As vendas têm estado bem fracas. Então a gente está lançando promoções para tentar impulsionar e atrair mais clientes. Mas já estamos pensando no Dia das Mães, que já está logo aí", revelou.



Para Luiz Vieira, presidente da Camara de Dirigentes e Lojistas (CDL- Niterói), a cidade está preparada para alavancar nas vendas e atingir números maiores que os anos anteriores.

"Os lojistas estão animados para a data e se prepararam para a semana, quinzena e mês do consumidor onde o que mais vale é vender mais barato com maior volume, sendo também uma concorrência mais direta ao mercado on-line", afirmou Luiz Vieira, Presidente da CDL Niterói.



Em um movimento mais intenso que o das lojas físicas, os e-commerces já 'inundaram' as redes e sites com anúncios para a 'Semana do Consumidor'. Grandes varejistas, como Magazine Luiza, Amazon e Shein, por exemplo, e até pequenos empreendedores têm utilizado dos artifícios do marketing online para chamar a clientela para aproveitar as promoções da data.

Consumidores têm encontrado maioria das lojas com preços "normais" | Foto: Layla Mussi

O coach empresarial Rogerio Rosetti explicou que tem observado um novo comportamento nos consumidores relacionado à busca por preços com produtos de qualidade. "Qualidade não se resume ao luxo e às grifes, mas sim de comprar itens com garantia de fábrica, durabilidade, preços menores e condições de pagamento mais ampliadas. O meu segredo de boom nas vendas durante a quinzena do consumidor foi na negociação com meus fornecedores para conseguir vender mais barato nesta sazonalidade que é favorável ao comércio", enfatizou Rogério, que é dono de uma grande rede materiais de construção.

Semana do Consumidor ainda não empolgou | Foto: Layla Mussi

Enquanto isso, lojas de luxo aproveitaram para enaltecer as campanhas de "Liquida de Verão" e "Bota fora da Semana do Consumidor" com descontos válido para o mês inteiro. Foi a estratégia de Juliano Gentile, diretor de uma loja de colchões e design em Icaraí. Por lá, as vendas tiveram um aumento de 20% desde o início do mês, na comparação com o ano passado.