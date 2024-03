Empreendedorismo feminino cresce 9% no estado do Rio

Em comparação aos homens, as mulheres empreendedoras gastam quase três vezes mais tempo diário com a família e afazeres domésticos. Levantamento do Sebrae Rio, com base nos dados da Pnad-C, indica que o Rio de Janeiro registrou um crescimento de 9% de novos negócios criados por mulheres, enquanto esse crescimento para os homens foi de apenas 3%. O estado conta com 2,5 milhões de empreendedores, sendo 62% homens (1,5 milhão) e 38% mulheres (964,3 mil), tornando o Rio de Janeiro o estado com maior percentual de mulheres donas de negócios do país.

Dentro do empreendedorismo, 68% das donas de pequenos negócios estão no setor de serviços, com destaque para educação e saúde; alojamento e alimentação; comunicação e setor financeiro. Elas também empreendem no comércio (21%), indústria (10%), agropecuária (1%) e construção (1%).

Leia também:

➢ Escritoras de Niterói e Maricá lançam livros neste sábado (9); saiba mais!

➢ Vereadora Priscilla Canedo promove solenidade na Câmara no Dia Internacional da Mulher

“O empreendedorismo feminino contribui para a construção de uma sociedade mais justa. Uma liderança feminina empodera, inspira e influencia outras mulheres. Elas são mais estudiosas e mais dispostas a buscar melhorias para as suas empresas”, explica Renata Roqui, gestora estadual do programa Sebrae Delas e analista do Sebrae Rio.

Para apoiar e fomentar o empreendedorismo feminino, o Sebrae Rio abre inscrições para o programa Sebrae Delas, uma iniciativa que pretende atender 350 empreendedores, que vai contar com cerca de 50 horas de capacitações entre os meses de maio e novembro focadas em fortalecimento das habilidades comportamentais; gestão de marca; finanças; processos; marketing digital e gestão comercial; além de encontros de networking, sessão de negócios e até 20 horas de consultoria. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://sites.rj.sebrae.com.br/inscricao/sebraedelas.

“Muito mais do que os resultados em volume de negócios, a iniciativa permitiu que estas mulheres descobrissem e vivessem o cotidiano do empreendedorismo: o desafio, a necessidade de se superar continuamente e a busca pela inovação. Possibilitou ainda que elas se vissem como protagonistas da sua vida e dos seus negócios para irem além de qualquer limite imposto a elas. Elas se superaram e isso impactou em seus negócios e no todo. O programa busca tornar os negócios liderados por mulheres mais competitivos, além de promover a sensibilização e a articulação de atores estratégicos relacionados ao tema de empreendedorismo feminino”, destaca Renata.

O Sebrae Delas tem subsídio do Sebrae Rio entre 85% e 90%. Para a microempreendedora individual o pagamento será de R$150 e para quem é dona de uma microempresa ou empresa de pequeno porte, o valor ficará R$ 350, que podem ser parcelados em até 12X sem juros no cartão de crédito.

Tendências e inspirações para donas de negócios

 Trabalhe com storytelling e personalização

 Atenda a públicos diversos, trabalhando a inclusão

 Esteja presente nas redes, dialogando com tutores

 Crie produtos e serviços, entendendo a dor do cliente

Sebrae Delas

Criado em 2019, o projeto Sebrae Delas nasceu o objetivo de tornar os negócios liderados por mulheres mais competitivos, além de promover a sensibilização e a articulação de atores estratégicos relacionados ao tema de empreendedorismo feminino.

Na última quinta-feira, dia 7, aconteceu o evento de lançamento do Sebrae Delas, um encontro de networking e integração entre participantes de outras edições do programa. O evento contou com a participação de 400 donas de pequenos negócios.

Desde sua criação, foram atendidas mais de 9 mil empreendedoras no estado do Rio, que por meio das capacitações melhoraram a gestão dos negócios, tiveram aumento do faturamento de suas empresas, diversificaram seus produtos e fortaleceram suas habilidades comportamentais.