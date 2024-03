Vereadora Priscilla Canedo promove solenidade na Câmara no Dia Internacional da Mulher

No Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, a vereadora Priscilla Canedo promove às14h, no plenário da Câmara de São Gonçalo solenidade em comemoração à essa data tão significativa.

Na ocasião, haverá a palestra “Desafios para o Enfrentamento da Invisibilidade do Trabalho de Cuidado realizado pela Mulher no Brasil” com a participação de Danielle Arruda, advogada criminalista e eleitoral, vice-presidente da CEVENB-OAB e conselheira estadual da OAB-RJ e Debora Thomé, Doutora em Ciência Política, pesquisadora do Cepesp/FGV e autora do livro “O Bolsa Família e a Social-democracia”.

Serão homenageadas ainda personalidades que se destacaram na sociedade em prol dos direitos das mulheres. Entre elas estão a professora e reitora da Universidade Salgado de Oliveira (Universo) Jaína dos Santos, a atleta Celina Silva, a cantora e atriz Chelle, a advogada criminalista Daniele Arruda, além de profissionais da área de Saúde e esportes.

Priscilla Canedo ocupa desde o ano de 2020 uma cadeira na Câmara dos Vereadores, é Presidente da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos e Políticas Públicas para as Mulheres, Vice-presidente da Comissão de Política Urbana e Habitação e membro da Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente, Idoso e Deficiente.

