Escritoras de Niterói e Maricá lançam livros neste sábado (9); saiba mais!

A agenda do fim de semana para quem gosta de novidades no mundo literário está movimentada. Neste sábado (9), as autoras Melina Galete, de Niterói; e Letícia Leal, de Maricá, irão lançar seus livros, em eventos a partir das 14h e 15h, respectivamente.

Escritora de São Gonçalo, atualmente residente em Maricá, Letícia Leal apresenta seu terceiro livro, um conto ilustrado, 'A Sombra sem Corpo'. Apesar da edição ilustrada, o livro, que está longe de ser uma narrativa exclusivamente infantil, conta a história de uma sombra solitária que decide procurar por um corpo sem sombra com o qual possa se conectar. O texto aborda questões como aceitação e a busca por um lugar no mundo; e tem um final que divide opiniões.

A publicação foi editada em família: a designer Isabel Fernandes Leal, irmã de Letícia, foi responsável pela capa e pelas ilustrações da obra.

Letícia conta que a paixão pela literatura vem desde a infância. "Graças ao esforço dos meus pais, eu pude ter muitos livros na infância. Aos oito anos, enquanto lia Pai, Me Compra um Amigo?, do Pedro Bloch, eu comecei a chorar. O livro tem um enredo comovente. Eu era uma criança sensível e já tinha chorado muito assistindo a filmes ou animações, mas até então não fazia ideia de que era possível chorar lendo um livro. Eu tenho uma memória muito clara desse dia e me lembro de pensar 'quero escrever coisas que façam as pessoas sentirem isso!'. Foi nesse dia que eu decidi que seria escritora".

Diferente dos outros livros, 'Burnoutinho' (Minimalismos, 2023) e 'Sólido' (Kazuá, 2020), a ideia para 'A Sombra sem Corpo' surgiu de um insight inesperado. "Estava em casa e senti uma vontade muito forte de escrever. Liguei o computador e as frases foram saindo prontas, uma depois da outra. Era como se eu estivesse descobrindo a história enquanto escrevia, em simultâneo.

Letícia cursou Letras Português – Literaturas na UFRJ e a pós-graduação em Escrita Criativa, Roteiro e Multiplataformas na Faculdade Novoeste. Atualmente, é aluna do Mestrado em Estudos Comparados: Literatura e Outras Artes da Universidade Aberta de Portugal.



Através das redes sociais (@leticiafernandesleal e @isabelfernandesdesigner), a dupla trabalha na divulgação do evento de lançamento do livro, que acontece neste sábado, a partir das 15h, no Café & Canela, na cidade de Maricá. O evento tem entrada livre. O endereço é Praça da 70 – Jardim Atlântico – Itaipuaçu.

Texto da contracapa:

“Para todas as crianças que já lancharam sozinhas no recreio. Para todos os jovens que foram os únicos realmente fantasiados em uma festa à fantasia. Para todos aqueles que, de alguma maneira, experimentaram a solidão. Este livro é para vocês”.



Já Melina Galete lança o livro 'Desmemórias de uma aldeia', às 14h, na Livraria Ponte, que fica na rua Tiradentes, 128, 2º andar, no Ingá, Niterói.

O livro, publicado pela editora Bestiário, é o quarto livro de Melina Galete. A escritora já publicou dois livros de poesia e um de prosa e lança agora 'Desmemórias de uma aldeia', que tem como cenário uma aldeia retrógrada de Portugal.

A autora esteve recentemente em Buenos Aires para lançar a tradução do seu livro de poemas e também marcou presença em Salvador para divulgar seu trabalho e na FLIP, em uma mesa na Casa Libre. Melina estará também na Bienal de Salvador para lançar Desmemórias de uma aldeia.

A obra apresenta, pelos olhos de uma narradora brasileira, a vida em uma aldeia portuguesa isolada e conservadora. Os relatos são intercalados por entradas de diário da protagonista. Em seu segundo livro de prosa, Melina Galete traz, de certa forma, mais uma literatura de viagem.

Autora dos livros Das vezes em que pratico o esquecimento (Caravana, 2023, com edição na Argentina em espanhol); Poemas para pessoas que cruzam oceanos e não viajam (Raiz, 2022) e Da verdadeira Índia (Jaguatirica, 2020; lançado em Portugal pela Gato-Bravo), Melina Galete é doutora, mestre e licenciada em Literatura. Durante sete anos, morou em Portugal e acumulou experiências e imagens que inspiraram esse livro.

Sinopse:

É pequena, a Aldeia. Bem pequena. Quem olha lá do alto vê muitas casas ao longe. Dizem que com muita força de vontade ou com um bom telescópio é possível enxergar o mar da Póvoa do Varzim. Dizem até que em dias de vento forte o ar com propriedades curativas daquela praia chega até a Aldeia. Pode ser. Dizem muitas coisas naquela terra. Não se trata de uma aldeia muito isolada, como tantas outras que existem em Trás-os-Montes ou no Alentejo, mas por algum motivo ainda inexplicável o local parou no tempo. Neste livro, Melina Galete transforma as lembranças da vida na aldeia portuguesa em relatos – por vezes semelhantes a contos, em outras parecidos com crônicas. Pessoas simples, que passavam por ela com a exigência de um cumprimento nos olhares, desfilam por estas páginas: o padre que preferia estar em outra paróquia, a vizinha incômoda, o menino que foi ao Tribunal da Inquisição, o homem comum que virou santo sem motivo, a beata da igreja e tantas outras personagens improváveis de existirem na realidade. Mas que existem.