Dia da Mulher será celebrado com caminhada e diversas atividades gratuitas nesta sexta-feira (08) em Itaboraí

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado na próxima sexta-feira (08/03), a Prefeitura de Itaboraí preparou uma programação recheada de atividades gratuitas para a população no Centro. Entre as atividades previstas está uma caminhada com início na Praça Itamar da Silva Júnior, a partir das 18h30. As inscrições para a caminhada devem ser feitas por meio do link: https://diainternacionaldamulher.ib.itaborai.rj.gov.br/.

A caminhada em comemoração ao Dia Internacional da Mulher terá início na Praça Itamar da Silva Júnior com direção para a Praça Marechal Floriano Peixoto, também no Centro. As primeiras mil inscritas vão receber uma camisa do evento com retirada a partir das 16h30. Na Praça Itamar da Silva Júnior, a programação conta também com aula de zumba e show da cantora Dediane Almeida.

Já na Praça Marechal Floriano Peixoto, a programação tem início, às 19h, e conta com palestra com roda de conversa promovida pelo Centro Especializado de Atendimento a Mulher (CEAM), fit dance, aulas de jump e funcional, além de show da cantora Isadora Martins.

No Praça Marechal Floriano Peixoto, haverá stands com atendimentos das secretarias municipais de Agricultura, Desenvolvimento Social, Fazenda e Tecnologia, Trabalho e Renda, Saúde e Cultura, com diversos serviços como aferição de pressão, medição de glicose e aplicação de flúor; distribuição de mudas; pré-inscrição de cursos oferecidos em parceria com Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan); oferta de kits literários e interação com autoras de Itaboraí; ofertas de cursos de qualificação e muito mais.

Serviço

Caminhada em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

Data: sexta-feira, 8 de março

Local: Praça Itamar da Silva Júnior, no Centro

Horário: 18h30

Inscrições: https://diainternacionaldamulher.ib.itaborai.rj.gov.br/