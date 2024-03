Gonçalense faz campanha de doação de fígado para filha de 1 ano

A pequena Kimberly Mary, de 1 ano, vem lutando bravamente contra um câncer no fígado desde o ano passado. Em julho de 2023, a mãe da criança, Karoline Nunes Freitas, moradora do bairro Laranjal, em São Gonçalo, comoveu a internet com um apelo para que a filha pudesse ser internada e avaliada em um hospital oncológico.

Com a repercussão da publicação, Kimberly conseguiu dar entrada no Instituto Nacional de Câncer (INCA), onde foi avaliada e ficou internada durante três meses. Porém, desde o início do tratamento com a quimioterapia, a família já havia sido informada que o câncer da pequena era cirúrgico, e que somente um transplante poderia lhe trazer a cura.

Para a realização do transplante, era necessário que Kimberly terminasse o ciclo de quimioterapia, para que pudesse ser encaminhada ao Hospital Estadual da Criança, já que o INCA não realiza esse tipo de cirurgia.

"Esse tipo de tumor que ela tem é cirúrgico, a gente sabia desde o início que ela teria que fazer a cirurgia. Primeiro ela faria os ciclos de quimioterapia e depois viria a cirurgia. Quando encaminharam a gente para essa parte de transplante, a gente não sabia que existiam vários requisitos para ser doador", contou a mãe de Kimberly.



Agora em 2024, ao fim do ciclo de tratamento de quimioterapia, que não estava mais fazendo efeito, Karoline e sua família, entraram em um novo processo desafiador: a procura por um doador de fígado compatível.

"Quando fomos para o Hospital da Criança que a gente soube, que tem que ter o mesmo tipo sanguíneo que ela, que precisa ser extremamente magro, e na família não tem ninguém compatível com ela, dentro desses requisitos. Foi então que fui para a internet para achar alguém que pudesse doar", disse a mãe.

Enquanto aguarda por um doador compatível, a pequena Kimberly irá começar, na próxima segunda-feira (4), um novo ciclo de quimioterapia, bem mais forte que a feita anteriormente.

"Ela precisa de um transplante. independente da quimioterapia, porque esse tratamento ajuda na redução do tumor, porque é um tumor muito grande, então é necessário primeiro diminuir o tamanho dele, para depois realizar a cirurgia", afirmou Karoline.

Doação de fígado

Kimberly tem tipo sanguíneo O+, mas para ser um doador, basta possuir tipo sanguíneo O+ ou O-.

Critérios para doar fígado:

- Ser maior de 18 anos

- Gozar de boa saúde

- Não sofrer de obesidade

- Ter compatibilidade sanguínea e imunológica com o receptor

- Ter estrutura maior ou pelo menos igual ao receptor

Para mais informações, Karoline, mãe da criança, disponibiliza seu contato: (21) 99351-6529.

Informações para ser um doador de fígado para Kimberly | Foto: Divulgação

